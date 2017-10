CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında erken yerel seçim çağrısı yaptıktan sonra dün de krumaylarına hazırlıklara başlanması için talimat verdi

Aydınlık gazetesinin haberine göre, CHP’nin dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ana gündem maddesi, Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında yaptığı erken yerel seçim çağrısı oldu. Alınan bilgiye göre; Kılıçdaroğlu toplantıda, erken yerel seçimlere yönelik tüm kurmayların kendi alanlarında çalışmaya başlamasını istedi. Erken yerel seçim için hazırlıkların ilk aşamasında kentlerin siyasi fotoğrafı çekilecek. Şehirlerin mevcut durumları, neyin eksik olduğu, nelere ihtiyaç duyulduğu belirlenecek ve bu kapsamda çalışmalar en hızlı şekilde yürütülmeye başlanacak.



Kurmaylarından “kavgacı bir dil” kullanmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun toplantıda “Hazırlıklarımızı yapalım. Her zaman, her yerde erken yerel seçim çağrımızı dillendirelim. Bu böyle gözdağı vererek gitmez. Bir an önce erken yerel seçimin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapalım. Bundan sonra tek gündemimiz erken yerel seçim” dediği öğrenildi.



AKŞENER’E ‘POST MODERN MİLLİ ŞEF’ ELEŞTİRİSİ



MYK’da bir üyenin Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı “postmodern milli şef” benzetmesini eleştirerek “Milli şef benzetmesi hoş ve doğru bir yaklaşım değil. Tayyip Erdoğan ve İsmet İnönü’yü karşılaştırmak mümkün değil. İnönü bu memlekete çoğulcu demokrasiyi getirdi” ifadelerini kullandığı belirtildi.



