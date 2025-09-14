CHP Esenyurt kongresinde gerginlik: Partililer birbirine girdi, polis ayırdı
CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde bir delegenin sözleri gerginliğe yol açtı. Partililer arasında kavga çıktı, polis ekipleri araya girdi.
Yayınlanma: Güncellenme:
CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde gerginlik yaşandı. Partililer arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.
CHP Esenyurt İlçe Kongresi, bugün saat 10.00’da Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Kongrede konuşan bir parti delegesi, “O meydanlara ve kayyuma karşı gelmeyip, il binasına gelmeyip, Gürsel Tekin’in resimlerini paylaşıp, Özgür Çelik’e karşı geldiniz” ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.