CHP Esenyurt kongresinde gerginlik: Partililer birbirine girdi, polis ayırdı

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde bir delegenin sözleri gerginliğe yol açtı. Partililer arasında kavga çıktı, polis ekipleri araya girdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP Esenyurt kongresinde gerginlik: Partililer birbirine girdi, polis ayırdı
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde gerginlik yaşandı. Partililer arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

CHP Esenyurt İlçe Kongresi, bugün saat 10.00’da Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Kongrede konuşan bir parti delegesi, “O meydanlara ve kayyuma karşı gelmeyip, il binasına gelmeyip, Gürsel Tekin’in resimlerini paylaşıp, Özgür Çelik’e karşı geldiniz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Balıkesir’de tur minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandıBalıkesir’de tur minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandıYurt
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! 15 Eylül 2025 elektrik kesinti listesiElektrikler 9 saat boyunca olmayacak! 15 Eylül 2025 elektrik kesinti listesiElektrik Kesintisi
Tartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldüTartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldüYurt
esenyurt chp kongre
Günün Manşetleri
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri