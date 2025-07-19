CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti. Florence Nightingale Hastanesi’nden açıklama geldi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
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Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız, bugün saat 14.38’de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun

Saygılarımızla.”

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