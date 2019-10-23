CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş: CHP, FETÖ’ye teslim oldu
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 23.10.2019, 17:06
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulundu.
CNN Türk canlı yayınına katılan Ateş, ''Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.
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