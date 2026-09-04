CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek istifa etti!

Şimşek, CHP Muğla İl Başkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında, hakkındaki adli ve hukuki süreç sonuçlanana dek CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği ve genel başkan yardımcılığı makamlarından istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA KARARINI MUĞLA'DA AÇIKLADI

Parti teşkilatında ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen Berhan Şimşek, süreç aydınlanana kadar parti yönetimindeki aktif görevlerini bıraktığını ifade etti.

Şimşek, hakkında başlatılan hukuki incelemenin sağlıklı yürütülmesi ve partinin kurumsal kimliğinin yıpranmaması adına istifa kararını aldığını belirterek yargı sürecinin sonucunu bekleyeceğini kaydetti.