CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Koç, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Koç, "Türkiye ile Amerika, hiçbir zaman stratejik ortak olmamıştır" dedi. Prof. Dr. Haluk Koç, "Türkiye ile Amerika, hiçbir zaman stratejik ortak olmamıştır" diye konuştu. Türkiye'nin varlık savaşında olduğunu belirten Haluk Koç, Türkiye'nin kendini korumak zorunda olduğunu ifade etti

Ulusal Kanal'da yayınlanan Baki Özilhan'la Sansürsüz Sohbet programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Koç konuk oldu.



KILIÇDAROĞLU VE BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMLARI



Koç, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yaklaşık 3 hafta kadar önce kızı aracılığıyla görüştüm. Gayet net ve düzgün gelmişti sesi. Türkiye'ye gelecek." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ufak bir operasyon geçirdiğini söyleyen Koç, Kılıçdaroğlu'nun istirahatte olduğu bilgisini paylaştı.



TÜRKİYE VE AMERİKA



Prof. Dr. Haluk Koç, "Türkiye ile Amerika, hiçbir zaman stratejik ortak olmamıştır" dedi.



KOÇ: TÜRKİYE VARLIK SAVAŞINDA



Türkiye'nin varlık savaşında olduğunu belirten Haluk Koç, Türkiye'nin kendini korumak zorunda olduğunu ifade etti.



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