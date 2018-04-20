CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

Türkiye erken seçime gidiyor...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimlerin yapılacağını açıklamasından sonra siyasetin koridorları hareketlendi.



CHP'DE İLK ADAY



Rahatsızlığın ilk yansıması ise adaylık açıklamasıyla ortaya çıktı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi. Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.



ALTAY: KARARI SİZDEN DUYDUM



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığıyla ilgili NTV yayınında yaptığı açıklamada "Yılmaz'ın aday olma kararını sizden duydum, adayımız henüz belirlenmedi. Herhangi bir partilimiz aday adayı olabilir. Bunların sonuca bağlanacağı yer Parti Meclisi'dir" diye konuştu.



AKP'DEN İLK TEPKİ



Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.









ulusal.com.tr