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Hükümetten erken seçim açıklaması
Hükümetten erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

Türkiye erken seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimlerin yapılacağını açıklamasından sonra siyasetin koridorları hareketlendi.

CHP'DE İLK ADAY

Rahatsızlığın ilk yansıması ise adaylık açıklamasıyla ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi. Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

ALTAY: KARARI SİZDEN DUYDUM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığıyla ilgili NTV yayınında yaptığı açıklamada "Yılmaz'ın aday olma kararını sizden duydum, adayımız henüz belirlenmedi. Herhangi bir partilimiz aday adayı olabilir. Bunların sonuca bağlanacağı yer Parti Meclisi'dir" diye konuştu.

AKP'DEN İLK TEPKİ

Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.




ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #cumhurbaşkanlığı #öztürk yılmaz
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inci Kutzu - 1 saat önce
ooohhhhh !!
Hahahaaaaaaaaa!!!!!!
vay haline zavalli TÜRKIYE "min !!!!!!!!!!!
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