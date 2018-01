"(Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Bir belediye başkanı görevini yapamıyor veya yorgunsa onun takdirini halk verir. Eğer bir usulsüzlüğü, yolsuzluğu, rüşveti varsa onun kararını da hukuk verir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Bir belediye başkanı görevini yapamıyor veya yorgunsa onun takdirini halk verir. Eğer bir usulsüzlüğü, yolsuzluğu, rüşveti varsa onun kararını da hukuk verir." dedi.



Partisinin Atatürk Spor Salonu'ndaki 36. Olağan İl Kongresi'ne katılan Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca "hukuksuz" şekilde görevden uzaklaştırılmalarının kabul edilir olamayacağını söyledi.



Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu belirten Torun, belediye başkanlarının ancak hukuk çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırılmalarının mümkün olabileceğini dile getirdi.



AKP'nin kendi belediye başkanlarını zorla ve baskıyla görevlerinden istifa ettirdiğini öne süren Torun, şöyle konuştu:

"AK Parti, kendi belediye başkanlarını acaba ne ile suçladı? Hangi gerekçeyle istifa ettirdi? Bir belediye başkanı görevini yapamıyor veya yorgunsa onun takdirini halk verir. Eğer bir usulsüzlüğü, yolsuzluğu, rüşveti varsa onun kararını da hukuk verir ama kendini halkın ve hukukun yerine koyan AK Parti Genel Başkanı, kendi belediye başkanlarına uygulamaya çalıştığı bu baskıyı bizlere de uygulamaya çalışıyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim hiçbir belediye başkanımız asla ama asla bu tür olumsuzluğa ve yolsuzluğa karışmamıştır.

Eğer öyle bir şey olsaydı zaten bugüne kadar görevde tutmazlardı çünkü her gün müfettişlerle karşı karşıyaydılar. Böyle bir durum söz konusu olsa ortaya çıkardı. Ne Ataşehir ne Beşiktaş belediye başkanlarımızın suç unsuru olacak bir şeyleri yok. Konunun takipçisi olacağız ve belediye başkanlarımızın görevlerine iade edilmeleri için bütün gayreti göstereceğiz."



Türkiye'nin artık OHAL ile yönetilmemesi gerektiğini dile getiren Torun, "OHAL kararını alanlara soruyorum: Türkiye'de OHAL ortamını gerektirecek şu an bir durum var mıdır? Tek amaçları Meclis'i devre dışı bırakarak, milli iradeyi devre dışı bırakarak, kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmek. Bakın, en son taşeron yasası çıktı. Getirin Mecli'se, Meclis yasayı incelesin, tüm yönleriyle görüşsün ama kapalı kapılar arkasında yaptılar, şu an uygulamada da ciddi sorunlar var." şeklinde konuştu.