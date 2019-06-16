CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yine yetkisi olmayan bir kişi daha açıklama yapıyor. Bu EYT konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi açık ve net. EYT sorunu, kanayan bir yaradır, Türkiye'nin en büyük problemlerinde birisidir. EYT çözülmesini sağlayacağız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP, bu konunun peşini bırakmayacak. Onunla ilgili açıklamayı da yetkisi olmayan, her alanda konuşan Süleyman Soylu yapıyor. Diyor ki, 'EYT'nin bedeli 800 milyar.' Bu 800 milyar rakamını nasıl buluyorlar, biz de merak ediyoruz. Tamamen yalan, bilmeyenleri kandırmaya yönelik bir hamle." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberindeki CHP Ekonomi Masası üyeleri olan Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Kani Beko ile birlikte Belediye-İş Sendikası İstanbul Şubelerini ziyaret etti.



Burada konuşan Ağbaba, alın terinin kutsal olduğunu ve bunun ne olduğunu dünyada en iyi işçi kesiminin bildiğini ifade etti.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun alın terinin işçinin alın teri kadar kutsal olduğunu dile getiren Ağbababa, "Hepimize düşen görev aslında o alın terinin hakkını vermektir. Hepimizin yapması gereken şey, 31 Mart'ta birilerinin keyfi için çalınan mazbatayı iade etmektir. Burada en büyük görev alın terinin en çok kıymetini bilen işçi arkadaşımıza düşüyor." diye konuştu.



KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Kıdem tazminatı ve EYT konularına değinen Ağbaba, şunları kaydetti:



"Her bakan değiştiğinde kıdem tazminatına göz dikilir. Kıdem tazminatı mücadelesinde işçinin yanındayız, arkasındayız. Sizin yapacağınız açıklamalarda biz bedeli ne olursa olsun, sizlerle beraber olacağız. Bu kıdem tazminatını daha önce işçiden sorumlu bakanlar yapardı. Şimdi sorumluluğu olmaya bakan yapıyor. Kim yapıyor? Hazine ve Maliye Bakanı yapıyor. Yetki var mı? Yetkisi yok.



Yine yetkisi olmayan bir kişi daha açıklama yapıyor. Bu EYT konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi açık ve net. EYT sorunu, kanayan bir yaradır, Türkiye'nin en büyük problemlerinde birisidir. EYT çözülmesini sağlayacağız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP, bu konunun peşini bırakmayacak. Onunla ilgili açıklamayı da yetkisi olmayan, her alanda konuşan Süleyman Soylu yapıyor. Diyor ki, 'EYT'nin bedeli 800 milyar.' Bu 800 milyar rakamını nasıl buluyorlar, biz de merak ediyoruz. Tamamen yalan, bilmeyenleri kandırmaya yönelik bir hamle."