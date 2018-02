CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.



Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.



Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sonuçları açıklamada önce şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.



Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşması yaptı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanlığına beşinci kez seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur. Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz." dedi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tüm delegelere teşekkür etti.

Üstlendiği görevin sorumluğunu çok iyi bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu, adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum." ifadesini kullandı.



Bugün yaşanılan ortamda CHP'ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kimilerinin uykularının kaçacağını da çok iyi biliyorum. Ama biz haklı davamızı, Türkiye davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Her zaman söyledim yine ifade ediyorum: Adaleti, demokrasiyi, hukuku birlikte savunacağız, birlikte yaşamayı savunacağız. Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur. Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Hepimiz, ülkesini seven her yurttaşım, zor koşullarda mücadele verirken yanımızda olmalarını istiyorum. Bizim mücadelemiz Türkiye'nin geleceği mücadelesidir. Hapishanelerin tıka basa dolu olduğu bir ülkede kimse evinde rahat uyuyamaz."

Türkiye'nin tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, hangi siyasi görüşten olursa olsun, insanların kaygıyla Türkiye'nin bekasından, geleceğinden söz ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "O zaman şu soruyu hep beraber sormak zorundayız? 15 yılda Türkiye'yi bir beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi. İktidardakilerin bunun hesabını vermesi lazım. Biz kendi ülkemizde barış içinde, özgürce yaşamak istiyoruz. Huzuru vatanın bütün topraklarına yayacağız." dedi.



Şehitlere rahmet

Bu akşam 7 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, 6 askerin Afrin'de şehit olduğunu dile getirdi.

Çok üzüntülü olduklarının altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz. Peygamber ocağından ayrılıp oraya giden, bayrağımız için, vatanımız için mücadele eden Mehmetçiklerimiz. O askerlerimize, şehitlerimize şükran borçluyuz. Allah rahmet eylesin. Onların mücadelesi Türkiye mücadelesidir. Onların mücadelesi gelecek mücadelesidir. Bütün şehitlerimize özellikle Afrin şehitlerimize minnet borçluyuz. Onlar bizim onurumuz, bizim gururumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin şehitlerin önemini çok iyi bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, herkese çok büyük sorumluluklar düştüğünü bildirdi.



Türkiye'nin bütün komşularını kucaklayarak, barıştan yana bir politika izleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' demiştir. Bugün zorunlu bir tablo ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin beka sorunu var. O sorunu başımıza açan bugün Türkiye'yi yönetenlerdir. Onun için diyorum bunun hesabını mutlaka soracağız diye. Bu bizim boynumuzun borcudur. Beni tekrar böylesine zorlu ve onurlu bir göreve seçtiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu mücadelemizi inançla ve kararlılıkla sona kadar götüreceğiz. Önümüzdeki süreç zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte birlikte ve beraber olacağız. Burada farklı görüşler olabilir, farklı arkadaşlarımız aday olabilir. Ama hiç kimse unutmasın; bizimle beraber aynı paralelde oy kullanmayan bütün arkadaşlarımın benim başımın üzerinde yeri var. Hiçbir ayrım yapmayacağım."



"CHP Genel Başkanlarına yakışır bir tarzda sürdüreceğim"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak 80 milyonu vatandaşı kazanmak zorunda olduklarına, hiç kimseyi ötekileştirme lükslerinin bulunmadığına işaret ederek, bunun için çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Bu zorlu görevi size sözüm söz, CHP Genel Başkanlarına yakışır bir tarzda sürdüreceğim." diyerek bitirdi.

Konuşmasının sonunda üzerinde "CHP" yazan 70 yıllık bir tuğla hediye edilen Kılıçdaroğlu, bunu genel merkezde sergileyeceklerini söyledi.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, beşinci defa genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kurultayı, gündemin diğer maddelerini gerçekleştirmek için saat 9.00'da toplanmak üzere kapattı.