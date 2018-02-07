CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK’nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu, ‘Afrin’in merkezine girilmemeli’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan’a konuştu. Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye’nin güvenliği, nereye kadarsa oraya kadar gidilmeli. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı’ dedi.



İşte Çevikçan’ın yazısının ilgili bölümü:



“Kılıçdaroğlu, dünkü görüşmemizde, Zeytin Dalı harekâtı odaklı, güncel gelişmelerle ilgili sorularımızı ise yanıtladı. Grup toplantısındaki sözlerini tekrarlayarak, PYD’nin terör örgütü olduğunu defalarca söylediklerini tekrarladı.



AK Parti’nin, yargının PYD’yi terör örgütü saydığı dönemde görüşmeler yaptığı iddiasını yineledi. Harekâtın gidişatını nasıl gördüğünü sorduğumuzda ise çarpıcı bir yorumda bulundu:



‘Derinlere inmenin mantığı yok’



“Türkiye, güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Afrin’e, terör örgütü Türkiye sınırına konuşlanmasın diye girdik. El Bab’da mesela, Fırat Kalkanı’nda belli bir yere kadar gittik. Güvenliğimizi sağlamak için konuşlandık, durduk. Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok. Daha fazla şehit veririz, yazıktır, günahtır. Türkiye’nin güvenliği nereye kadar olursa sağlanır, oturulur konuşulur. 15 km, 20 km. Biz terörü temizledik, bu bölge artık güvenli bölgedir, buraya Suriyeliler yerleşebilir. Onlara her türlü yardım da yapılır. Ev de yapılabilir. Ama daha derinlere girmek Türkiye açısından ciddi bir sorun.”



Kılıçdaroğlu, bu düşüncesinin Kobani ve Cizire gibi PYD’nin elinde bulunan sınırdaki yerleşimler için de geçerli olup olmadığı konusunda ise “Sınır güvenliği sorunu neresi için geçerliyse, hepsi için geçerli olmalı. Onu da en iyi bilen devleti yönetenlerdir. Şurada sınır güvenliği sorunumuz var deniyorsa yine Suriye’deki ana aktörlere bilgi verilerek, görüşme uyumu da sağlanarak, Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır” dedi.



CHP lideri, “bunun ABD’nin 30 km’lik bant önerisine benzediği” konusunda ise “Kaç km bilmiyorum ama Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak yere kadar gitmeli. Ondan sonrası doğru olmaz” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri de kuşku yok ki çok tartışılacak.”



ulusal.com.tr