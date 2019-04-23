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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(Şehit cenazesi için Çubuk'a giderken) Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna "Yorumumu yaptım, daha niye arayayım" yanıtını vermişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için Çubuk'a giderken herkesle görüşüldüğünü belirterek, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok." karşılığını verdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #AKP #recep tayyip erdoğan #kemal kılıçdaroğlu
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