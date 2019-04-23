Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kürsüye çıktığı zaman TBMM Genel Kurulu'nu terk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir'in sorusunu yanıtladı. Erdoğan, HDP ile terör örgütü PKK'nın omuz omuza olduğunu, kol kola olduğunu ifade ettikten sonra Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a HDP'nin kapatılması için AK Parti'nin bir girişimi olup olmayacağını sordu. Erdoğan, bu soruya verdiği yanıtta parti kapatmanın farklı bir konu olduğunu, suç işleyenlerin ayrı bir şey olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç işleyenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı, 'hak hukuk adalet' diyor. Kimler için çalışacak bu hak hukuk adalet? Yargı kararını vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı