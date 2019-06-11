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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi kontrol edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran seçimlerine ilişkin her türlü önlemi alacaklarını söyledi. "Her şeyi kontrol edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, İGDAŞ'ın yalanladığı Saadet Partisi adayının oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına da değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi kontrol edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran seçimlerinde partisinin alacağı önlemlere ilişkin konuştu.

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, oy kullanacak vatandaşların listesini sandık görevlilerine verileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarıldığı iddiaları da vardı. İGDAŞ "personel olarak çalışmamıştır" açıklaması yaptı ancak Kılıçdaroğlu iddialarını sürdürdü.

Ekonomide gelinen noktaya da değinen CHP Genel Başkanı, işsizliğe ilişkin de son verileri paylaştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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