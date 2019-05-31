"İstanbul Ankara'dan yönetilemez.." Bu ifadeleri CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı da tekrarladı. Tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbul İstanbul'dan yönetilir" dedi.

"İstanbul Ankara'dan yönetilemez" çıkışını CHP, bir kez daha gündeme getirdi.



31 Mart seçimlerine giderken CHP'nin belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, tanıtım toplantısında başkent Ankara'ya karşı tutum almıştı.



Profesör Doktor Birgül Ayman Güler, "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" ifadesini Ulusal Kanal ekranlarında bu sözlerle yorumlamıştı.



İmamoğlu'nun 6 ay önce yaptığı bu söyleme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu attığı tıvıtle sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "İstanbul, Ankara’dan değil, Ekrem İmamoğlu başkanlığında tarihine yakışır bir şekilde 16 milyon İstanbulluyla yönetilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.



İstanbul'un Türkiye’nin yönetim merkezinden değil de "İstanbul'dan yönetilsin" çıkışları, tepkiyle karşılandı. Eski CHP Milletvekili Canan Arıtman, konuyu Ulusal Kanal'a değerlendirdi.





ulusal.com.tr