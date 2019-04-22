CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan şüphelilerden Osman Sarıgün için gözaltı süresi uzatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın 4'ü daha savcılık sorgusu için adliyeye getirildi.



Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.



Kılıçdaroğlu'na şehidin cenaze töreninde yapılan saldırının ardında başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bunlardan 5'i ilk etapta savcılığa sevk edildi. Bu şüphelilerden sorgusu tamamlanan 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan şüphelilerden Osman Sarıgün'nün gözaltı süresi ise uzatıldı.



Şüphelilere, "halkı suç işlemeye teşvik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "kamu görevlisini görevinden dolayı yaralamamak" suçları isnat edildiği belirtildi.



AKP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sivrihisar'da yakalanan saldırganla ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çelik, "Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'üm partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ü Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." dedi.





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