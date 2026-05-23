CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor: "CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla tedbiren iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde basın mensuplarının karşısına geçerek devam eden hukuki ve siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AHLAKİ DEĞERLERİ GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Açıklamasına bir önceki günden verdiği sözü hatırlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, parti içindeki süreçleri yönetirken tabanda oluşabilecek ayrışmalara karşı uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, kameralar önündeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Dün size söz vermiştim açıklama yapmak için. Telefon trafiği çok yoğun oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Şu ana kadar Özgür Bey ile görüşemedik. Kendisi arayacaktı. Ben arkadaşlarımla görüşten sonra sizi arayacağım demişti. Henüz bu görüşme gerçekleşmedi.'' Partinin temel ilkelerine yönelik mesajlar veren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"CHP, ahlaki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlâki değerlere kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Ahlaki değerleri getirmemiz gerekiyor. Bu süreçte parti tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, parti içi ilişkilere ve kurumsal aidiyete vurgu yaparak, "Biz, bütün parti liderlerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Parti tabanında bir düşmanlık yaratmak doğru değil. Ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, partimin il başkanlarına, partimin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. CHP'yi kendi içinde ayrıştıracak bir söylemden kaçınmak lazım. Biz CHP'yiz, partimizin köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız." dedi.

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ O TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasında henüz gerçekleşmediğini belirttiği görüşme ise ilerleyen süreçte yapıldı. Mutlak butlan kararı sonrasında tedbiren genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede Kılıçdaroğlu, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinde olduğunu Özel'e doğrudan iletti.

Bu telefon trafiğinin ardından Özgür Özel de sürece ilişkin tavrını kamuoyuyla paylaştı. Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dair değerlendirmesinde, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmederek parti için "mutlak butlan" kararı verdi. Alınan bu kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yılın ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüş oldu. Hukuki tablo doğrultusunda, iptal edilen 38. Olağan Kurultay'dan sonraki süreçte yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan tüm kararlar da hükümsüz hale geldi.

Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, mutlak butlan hükmüne itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu ancak bu talep kurul tarafından reddedildi. Eş zamanlı olarak yürütülen bir diğer hukuki girişimde ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, partinin ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itirazı geri çevirdi.