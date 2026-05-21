CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu duyurdu: "Biz bir aradayız"

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nin de tescillediği mutlak butlan kararı sonrası, görevi yeniden devralması kesinleşen Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yargının müdahalesi olarak değil, kurultay delegelerinin özgür iradesinin tescili olarak yorumlanan karar sonrasında partiye birlik mesajı verdi.

"AYRIŞMA VESİLESİ DEĞİL, KENETLENME FIRSATI"

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve delege iradesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir."

"Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır."

"GÜN, KIRGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKMA GÜNÜDÜR"

Parti içi dengelerin sükunetle korunması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sürecin olgunlukla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi:

"Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.

Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz."

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, açıklamasını partililere ve kamuoyuna yönelik net bir güven mesajıyla tamamladı:

"Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.

Biz bir aradayız!"