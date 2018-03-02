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Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım
Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik'e Allah'tan rahmet dilerken, bütün vatandaşlardan ev, büro ve iş yerlerine Türk bayrağı asmalarını istedi. 

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamada bulundu. 

Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin de yaralandığını belirten Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." 

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #türk bayrağı #şehit #chp #kemal kılıçdaroğlu
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selami - 7 saat önce
alla alla şaşırtıcı
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rumuz - 7 saat önce
özlenen söylemler bunlar Kılıçtaroglu, bu yonde gidersen dogru bir siyaset yaparsın ve iktidarı alırsın
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