Erken seçim çağrısının ardından Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunda açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu



Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta Konya, Hatay ve İzmir'i ziyaret ettim. Konya'da belediye başkanlarımızın toplantısı vardı ona katıldım. Size oy veren vermeyen herkesi kucaklayacaksın, ayrımcılık yapmayacaksın dedim. Vatandaştan vergi topluyorsunuz, siz de hizmet veriyorsunuz. Belde halkına neye ne kadar gitti anlatacaksınız. Halka hesap vermek, hakka hesap vermek gibidir." dedi.



'Konya'daki 100 yılı aşkın yıldır bulunan Konya Lisesi'ni MEB nitelikli okul kapsamında çıkarıyor' diyen Kılıçdaroğlu, "100 yıllık okulsunuz, sizden önemli isimler çıktımı dedim. Çok dediler. Turgut Özal, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar bazıları. Konyalı kardeşlerime sesleniyorum, bize yeterince teveccüh göstermiyorsunuz. Sizin çocuklarınıza kim sahip çıkıyor? Size kim sahip çıkıyor, sorunlarınıza kim sahip çıkıyor? Siz size sahip çıkana sahip çıktığınız gün kurtulacaksınız. Kaç ülkede 100 yıllık okul var. Siz bu okulu hangi gerekçelerle nitelikli okul kapsamından çıkarıyorsunuz? Konyalı kardeşlerim düşünsünler, ben biliyorum. Yarın sandığa gittiklerinde haklarına sahip çıkanları mın savunacaklar, yoksa çocuklarının eğitimini engelleyen iktidarı mı savunacaklar?" diye konuştu.



Atanamayan bir kızımız atanamadım diye intihar etmiş diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun için söylüyorum, vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok. Ülkede sorunlar yumağı var. Astsubaylar diyor ki; Mevcut hükümet bize söz verdi. Görev tazminatı ve intibaklarını yapacağız dediler. Astsubaya haklar vereceğiz diye söz verdiler diyor. Biz de 100 binlerce kişi oy verdik. 100 gün için vaat verdiler. 3 yıl geçti hala sözünü tutmadılar. Kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz diyor. Sen öyle düşünme kandırıldın. Bunlar oy aldıktan sonra 5 sene yanımıza yaklaşmayın diyorlar. Biz söz verirsek yaparız. Size yaparsak herkes istiyor. Sandık geliyor, sandıkta dersini vereceksin. Demokrasinin ne olduğunu öğrenecekler. Sana söz verip sözünü tutmayan partiye oy verme."dedi.



Şimdi seçim atmosferine girdik diyen Kılıçdaroğlu, "Sizi yine kandırmaya çalışacaklar. Cehenneme giden yoldaki taşlar iyi niyet taşları ile doludur. Sözlerinde durmadılarsa demokraside haklarını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.



Pendik Çınarcık'taki tapu sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "Çınardereliler diyor ki, Kartal verdi, siz neden vermiyorsunuz? Pendik'i bize verin bütün tapuları vereceğim. Meşhur bir zat var ya bağırmış, Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış diye. Evet tapu dağıtacağım. 50 yıldır oturanlara vereceğim. O zat bilsin ki, biz Ecevit geleneğinden geliyoruz. Toprak işleyenindir. Yapamazsın diyorlar, yapacağız. Yetki verin göreceksiniz. Kartal nasıl yaptıysa, Pendik'te de yapacağız. Vatandaşa kaçak der, kendisi kaçak evde oturuyorum diyordu. Kendisi lük sarayda oturuyor ya, orası da kaçak. Vatandaşın tapusunu vereceğim, senin yerin olmayacak. Oturduğun yer haramdır, haram. İsraftır. İslam israf haramdır der." dedi.



Romanlarla görüşmesine değinen Kılıçdaroğlu, "O zat sizi ayağına çağırıyor, ben ayağınıza geldim dedi. Bu zat celalenmiş. Bay Kemal diyor, buyur Bay Recep. Bay Recep diyor ki, ben sizin içinizden çıktım diyor. Nereden çıktı bilmiyorum, bir şeyi biliyorum. Sen Sulukule'ye ihanet ettin. Bu geldi, buralar çok değerlendi, sürün bunları dedi. Aralarından çıktıklarını sürdü. Şimdi de ahkam kesiyor, ben aranızdan çıktım diye. Eski filmlerdeki gibi içinden çıktığı mahalleye lüks arabayla gelir. Ama unutma her filmin Tarık Akan'ı, Kadir İnanır'ı, Yılmaz Güney'i vardır." şeklinde konuştu.



Gaziosmanpaşa'yı da Fikirtepe gibi yapmaya çalışıyorlar diyen Kılıçdaroğlu, "Verin yetkiyi, kentsel dönüşümle kimsenin burnu kanamadan yenileyeceğiz. Orada yıllardır oturuyorsunuz, vatandaşın hakkını başkalarına vermeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceksiniz. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız, az kaldı. Her konuda çuvalladılar. Vallahi bizim Çat Belediye Başkanı bunlardan daha iyi yönetir."