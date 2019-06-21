CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması - 21 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada "Kendilerine kartımız ve EYT dosyamızı vererek randevu talep etti" denildi. Görüşmede Erdoğan'ın EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğini bildirdiği ifade edildi