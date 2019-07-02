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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması - 3 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor. EYT'lilere 'türediler' denmesi gibi. Sen kimin parası ile karnını doyuruyorsun? ‘Tek adam rejimini kuralım Türkiye'yi uçuralım demişti’. Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı. Damat başka alemlerde, başka dünyalarda" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması - 3 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor. 

EYT'lilere ‘türediler’ denmesi gibi. 

Sen kimin parası ile karnını doyuruyorsun?

‘Tek adam rejimini kuralım Türkiye'yi uçuralım demişti’. 

Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı. 

Damat başka alemlerde, başka dünyalarda"

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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