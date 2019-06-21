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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması - 21 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunacağım" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması - 21 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanları EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, programda EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilere en yakın zamanda randevu vereceğini açıklamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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