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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması: Mükerrer imza atanın partiden gitmesi gerekir

Çarşamba günü basına kapalı yapılan CHP Meclis Grubu toplantısına 36'ncı Olağan Büyük Kurultayı'nın başarısızlıkla sonuçlandığı tespiti damga vurdu. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda, kurultayın istediği yankıyı bulmadığını söyledi. Mükerrer imza olayını "Ahlaksızlık" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Mükerrer imza atanın partiden gitmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Bazı milletvekilleri de kurultayın umut yaratmadığı görüşünü paylaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması: Mükerrer imza atanın partiden gitmesi gerekir

Partilileri topladı kurultay başarısızdı mesajı verdi. Şubat ayının başında 36'ncı Olağan Büyük Kurultayı'nı tamamlayan CHP'de parti içi tartışmalar basına kapalı yapılan Meclis Grup toplantına da yansıdı.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda, kurultayın istediği yankıyı bulmadığını söyledi.

"PARTİDEN ATILMASI GEREKİR"

"Geleceğe bakalım" diye konuşan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hem Muharrem İnce'nin hem de kendisinin adaylığı için imza veren delegeler de vardı. Mükerrer imza olayını "Ahlaksızlık" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Mükerrer imza atanın partiden gitmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin parti içinden gelen eleştirilere de yanıt verdi. "Ekmeleddin doğru bir tercihti" diyen Kılıçdaroğlu'nun İhsanoğlu'nda ısrarcı tavrını sürdürmesi dikkat çekti.

CHP'Lİ VEKİLLERİN KURULTAY TEPKİSİ

Kapalı grup toplantısında milletvekilleri da söz aldı. Elazığ Milletvekili Ali Özcan, "Bu kurultay yeni kurultaya gebedir" diye konuşurken bazı milletvekilleri de kurultayın umut yaratmadığı görüşünde birleşti.

Mükerrer imza tartışmasından genel merkezi sorumlu tutan milletvekilleri, ilgili kişilerin açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın toplantıda bir de özeleştiri yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın, "AKP'nin tek başına iktidarından biz de sorumluyuz" dediği kaydedildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Yılmaz, "7 yıl önce bize vaat ettiğiniz tablo bu değildi. Bize borcunuz var" dedi.

Bu arada toplantıda 9 ila 10 Mart tarihlerinde yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Tüzük Kurultayı da masaya yatırıldı. Milletvekilleri tüzük değişikliğinin aceleye getirilmemesi, yenilikler hakkında kendilerinden görüş alışverişi yapılmasını istedi.
 
HABER: ÜNSAL ERGEL
ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #muharrem ince #eklemeddin ihsanoğlu
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