CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, "Bombalar yağıyor o ailelerin üzerine, kadınların üzerine, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı yaratmıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısına katıldı.



Kılıçdaroğlu, demokrasiye gerçekten ve yürekten sahip çıkanların kadınlar olduğunu söyledi. Çocuğun geleceği kadınlar tarafından inşa ediliyorsa bir ülkenin geleceğini de kadınların inşa edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "ben" değil "biz" demeyi de kadınlardan öğreneceklerini ifade etti.



"Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka ülkede ve insanlar üzerinde deneniyor"



Türkiye'nin burnunun dibinde bir savaş olduğunu, en güçlü silahların, en modern silahların Ortadoğu'da denendiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bu silahlar ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor, insanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka ülkede ve insanlar üzerinde deneniyor. Suriyeli yüz binlerce kadın var bugün Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafına dağılan Suriyeli kadınlar. Büyük acılar, büyük dramlar yaşayan Suriyeli kadınlar. Eğer onların acılarını yüreklerimizde hissetmiyorsak kendimizi insan sınıfına koyamayız. Onların acıları diri. Bulundukları coğrafyadan acıyla, kanla, gözyaşı ile koparılıp başka yerlere gönderildiler. Bombalar yağıyor o ailelerin üzerine, kadınların üzerine, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı yaratmıyor. Yeni bombalar denenirken bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu.' diyorlar, 'İyi ki bomba attı.' diyorlar, 'Biraz gecikti ama iyi ki bomba attı.' diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insan sevgisi yoktur, insanlık yoktur bunu söyleyenlerde. Meydan, meydan çıkıp konuşuyor, demokrasi diye konuşuyorlar, insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi insan sayılmaz arkadaşlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz, böyle bir şey yok. Bugün gelinen süreçte hepimizin oturup düşünmesi lazım."



"Bu ülkenin harcında kadın-erkek eşitliği vardır"

Anadolu kadınının Kuvayımilliye hareketinin önemli aktörlerinden olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu ülke kadınlarının Kurtuluş Savaşı'nda çocuğuyla beraber omzunda top mermisiyle, gece gündüz demeden yürüyerek milli mücadeleye katkı verdiğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu ülke kadınları için "Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Bunu söyleme hakkı ancak Anadolu kadınına aittir." dediğini aktardı.



Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin harcında kadın-erkek eşitliği vardır. Bu ülkenin sınırları büyükelçiliklerin lobilerinde, ülkelerin lobilerinde, büyükelçilerin rezidanslarında çizilmiş değildir. Bakınız Ortadoğu'daki pek çok ülkenin sınırına, cetvelle çizilmiş gibidir. Bizim ülkemizin sınırları öyle değildir. Her karışında acı, kan ve gözyaşı vardır." dedi.



"Mücadele irademizi güçlendireceğiz"



Şimdi cumhuriyeti, demokrasiyi yok etmek, bir dikta, tek adam rejimi kurulmak istendiğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu dikta yönetiminin topluma maliyetinin çok ağır olacağını bildirdi.



Getirilmek istenen dikta yönetimine karşı en güçlü mücadelenin sergileneceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Mücadele irademizi güçlendireceğiz. Bu mücadelenin baş aktörü kadınlar olacaktır. Kadınlara bu açıdan son derece güveniyoruz." dedi.



Anayasa’nın 10'uncu maddesine göre kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu, kadınların seçme ve seçilme hakları bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, fakat uygulamada kadın erkek eşitliğinin görülemediğini savundu.



"2019 hedefi yüzde 60"

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında önlerinde diktatörlük ve demokrasi olmak üzere iki seçenek olduğunu, toplumun "2D"den birini seçeceğini belirterek, demokrasi için daha fazla çalışılmasını istedi. Demokrasiyi engellemek için yapılanları bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz 2019'da en az yüzde 60'lık bir demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak durumundayız. Öyle yüzde 50 artı 1 falan değil. Yok öyle bir şey, en az yüzde 60. Neden? Bu ülkenin insanları hangi kimlikten olursa olsun demokrasiyi savunuyor. AK Parti'li kardeşlerimin içlerinde demokrasiyi savunan kadınlar ve erkekler var. Ülkücü kardeşlerim demokrasiyi savunuyorlar, muhafazakar demokratlar demokrasiyi savunuyorlar, demokratlar demokrasiyi savunuyorlar, liberal demokratlar demokrasiyi savunuyor. Milli Kurtuluş Savaşını nasıl verdik? Hiçbir ayrım yapmadan verdik. Cumhuriyeti 2019'da demokrasi ile taçlandıracaksak o mücadeleyi birlikte vereceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, doğu batı ayrımı, kuzey güzey ayrımı yapmadan, kimlik ayrımı yapmadan, sen ben ayrımı yapmadan, bu topraklar içinde huzur içinde yaşamak istiyorsak birlikte mücadele vereceğiz."



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"2019'da cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak olanların ana aktörü kadınlar olacaktır. O nedenle ben bu ülkenin kadınlarına güveniyorum, sizlere güveniyorum. Bu ülkenin kadınları kararlı bir şekilde bir hedef koyarlarsa mutlaka o hedefe ulaşırlar. Onu ben kendi evimden de gayet iyi biliyorum."