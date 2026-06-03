CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Siyasetin odağındaki partide yeni bir yol haritası çizdiklerini belirten Sarı, diyalog heyeti oluşturacaklarını aktardı.

Parti kurullarının hızla çalışmaya başlayacağını belirten Müslim Sarı, takvimi şu sözlerle duyurdu:

"11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok, farklı fikirde olanlar da var. Dolayısıyla PM'nin daha zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin some değerlendirmeler yapacak. Disiplin Kurulu ilk toplantısını yapacak. Parti organları bu hafta itibarıyla çalışmaya başlamış olacak"

"CHP KURURLTAY YAPMAZSA SEÇİME GİREMEZ ARGÜMANI DOĞRU DEĞİL"

Müslim Sarı, basın mensuplarının "CHP kurultay yapmazsa seçimlere giremez" ve "yeni parti kurulacak" iddialarına yönelik sorularına net bir yanıt verdi. Partiden kimsenin ayrılmasını istemediklerini belirten Sarı, hukuki sürece dair şu açıklamayı yaptı:

"Şu an tedbir kararı olduğu ve karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. 'CHP belirli bir tarihe kadar kurultay yapmazsa seçime giremez' argümanı doğru değil. Karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Bu hukuki durum, mücbir sebebe dönüşüyor. İstesek de kurultay yapamayacağımız için seçime giremeyecek bir durum yaratması olanaksız. Kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. CHP'nin bile oyları AKP'yi yenmeye yetmezken kendi arkadaşlarımızın aramızdaki siyasal sebeplerle başka partiye gitmesini istemeyiz. Elbette partinin kurumsal kimliğini koruyucu girişimlerimiz olacak. Onlar bizim arkadaşımız, düşmanımız değil. Hala partimizin kurullarında görev yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Arkadaşların böyle bir tercihi varsa ilerleyen günlerde göreceğiz. CHP'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil, buna kimsenin gücü yetmez"

"CHP GENEL BAŞKANI GRUPTA KONUŞACAK"

Basın toplantısında en dikkat çeken anlardan biri de, Özgür Özel'in grup toplantısında konuşma ihtimaline dair sorulan soru oldu. Sözcü Müslim Sarı, bu soruya çok sert ve net bir karşılık verdi:

"CHP Genel Başkanı grupta konuşacak. AKP Genel Başkanı, AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olamaz"

Sarı, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibine tebrik çiçeği göndermesini ise bir siyasal iletişim olarak değerlendirmediklerini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "ÖFKE DURUMU" TEPKİSİ

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkındaki ifadelerine de tepki gösteren Müslim Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partide çok önemli görevlerde bulunmuş, kamuoyuna mal olmuş; CHP'nin Grup Başkanvekilliğini yapmış, milletvekilliğini yapmış bir kişinin bir basın danışmanıyla ilgili yorumlar yapmasını yakışıksız bulurum. Bir de fiziksel özellikleriyle ilgili şeyler söylemesi de Sayın Özgür Özel'in içinde bulunduğu öfke durumuyla ilgilidir"

Toplantı sonrasında gazetecilerle araya gelen Sarı, "Temyiz başvurusunun geri çekilip çekilmemesini değerlendireceğiz" diyebilirken, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu hafta toplanacağını ve MYK'nın 5 Haziran Cuma günü yeniden bir araya geleceğini sözlerine ekledi.