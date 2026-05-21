CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Genel başkanlık makamının ve parti yönetiminin kurultay öncesi döneme dönmesinin önünü açan tarihi gelişmenin ardından, gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

İLK AÇIKLAMA CANLI YAYINDA GELDİ

Siyaset gündemini sarsan kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını TGRT Haber kanalına gerçekleştirdi. Delege iradesi üzerindeki iddiaların hukuken netliğe kavuştuğu bu kritik dönemeçte Kılıçdaroğlu, kararı sakin ve mesafeli bir dille yorumladı.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KURULTAY İRADESİ HUKUKEN TESCİLLENDİ

Ankara kulislerinde, mahkemenin verdiği bu kararla partinin iç işleyişine müdahale etmediği, aksine kurultay sürecine para ve menfaat ilişkileriyle müdahale etmeye çalışan eylemleri boşa çıkararak CHP tabanının gerçek eğilimini tescillediği vurgulanıyor.

Mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda temyiz süreci devam ederken, CHP resmi olarak 38. Kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve yönetim zeminine geri dönmüş bulunuyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin önümüzdeki günlerde görevi devralması bekleniyor.

