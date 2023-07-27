CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gündeminde yeni gelişme! Değişim isteyenlerin beklediği isim konuştu

CHP'de uzun süredir tartışmaların odağı haline gelen Ekrem İmamoğlu'ndan bir kritik açıklama daha geldi. Kritik açıklamanın detayları haberimizde...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gündeminde yeni gelişme! Değişim isteyenlerin beklediği isim konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki yönetim değişmeli tartışmasında bir son dakika açıklaması da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi noktasında ilk defa kamuoyu önünde açık konuşan İmamoğlu neler söyledi? Detaylar haberimizde...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gündeminde yeni gelişme! Değişim isteyenlerin beklediği isim konuştu - Resim : 1

CHP'DE DEĞİŞİM HAREKETİ GÜÇLENİYOR

Ekrem İmamoğlu: 

- Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
# chp # kemal kılıçdaroğlu # ekrem imamoğlu
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