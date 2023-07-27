CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gündeminde yeni gelişme! Değişim isteyenlerin beklediği isim konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki yönetim değişmeli tartışmasında bir son dakika açıklaması da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi noktasında ilk defa kamuoyu önünde açık konuşan İmamoğlu neler söyledi? Detaylar haberimizde...

CHP'DE DEĞİŞİM HAREKETİ GÜÇLENİYOR

Ekrem İmamoğlu: