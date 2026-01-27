CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyeti ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetle Ankara’da bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özgür Özel, Türkiye ile Suriye’nin barışını bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirtti. Özel, bölgedeki istikrarın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Suriye'de bir an önce istikrarın sağlanmasının, hem Türkmenleri hem Arapları hem Kürtleri hem Dürzileri hem Alevileri kapsayan, anayasal güvence altına alan ve Suriye'de barışı hakim kılan bir çözümden yana olduk."

"BİZİM SİYASETİMİZ DÜŞMANLIK ÜRETEMEZ"

Sınırın iki yakasındaki akrabalık bağlarına işaret eden CHP lideri, sınır çizgilerinin kardeşliği ortadan kaldırmadığını vurguladı. Mevcut siyasi atmosferin gerilimden beslenmemesi gerektiğinin altını çizen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortada bir sınır çizgisinin olması, iki taraftaki kardeşliği ortadan kaldırmıyor. Sınırın iki yanında akrabalar yaşadığı gibi, Türkmenlerin de Kürtlerin de Arapların da her birimizin akrabaları olduğunu ve onlarla aramızda oluşabilecek hukukun sadece kardeşlik hukuku olduğunu görmemiz lazım. Burada iki eş genel başkan, bir genel başkan yan yana duruyoruz. Burada bir Türk, bir Arap bir Kürt var ama hepimiz kardeşiz. Bizim ürettiğimiz siyaset düşmanlık üretemez, düşmanlık üzerinden, gerilim üzerinden beslenemez."

Türkiye’nin Suriye’nin Aynularab (Kobani) bölgesine gönderdiği 11 tır insani yardım malzemesini olumlu karşıladıklarını belirten Özel, yardımların lojistiği konusunda hükümete bir öneride bulundu. Özel, "Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılmasını ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz." dedi.

''CANI KEŞKEK İSTİYORSA BİZDEN OLSUN''

Basın toplantısında Özgür Özel’e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına dair sosyal medya paylaşımı soruldu. Yıldız’ın açıklamalarını demokrasi ve adil yargılanma adına önemsediklerini belirten Özel, MHP’nin yasama gücüne atıfta bulunarak, "Zaman zaman sürece yönelik son derece olumlu, katkı sağlayabilecek, demokrasiden yana, adil yargılanmadan yana açıklamalar yapıyor. Bunu çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim, Feti Bey diyor ki 'Keşke mevzuat uygun olsaydı.' MHP için mevzuatı uygun hale getirmek, 'Keşke' diyor ya, 'keşkek yapmaktan' daha kolay. Öyle 'keşke' dediği mesele bir telefonluk iştir. Biz de hemen komisyon toplantısına katılır, ertesi gün de Meclis'te ya da iki gün sonra yine Meclis'te oy birliği ile çıkmasına katkı sağlarız. O yüzden Feti Bey'in canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun, Egeliyiz. 'Keşke' demesin, şu kanunu getirsin." dedi.

Görüşmede söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’yi doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti. Bölgede selefi bir yapı yerine demokratik bir zemin arzuladıklarını belirten Bakırhan, "DEM Parti olarak, Suriye'de selefi bir mantık yerine, Arapları, Kürtleri, Alevileri, Dürzileri, kadınları kapsayan demokratik bir zemin oluşmasının mücadelesini yürütüyoruz." diye konuştu.

"ACİL İNSANİ KORİDOR AÇILMALI"

Aynularab’da (Kobani) ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğünü ve sivillerin zor durumda olduğunu savunan Bakırhan, Türkiye’nin rolüne ilişkin şu taleplerde bulundu: "Kobani başta olmak üzere Suriye'de Kürtlerin yaşadığı yerlerde acil insani koridorların açılması gerekiyor. Türkiye, Mürşitpınar ve Nusaybin sınır kapılarını açabilir. Suriye'de ateşkesin sürmesi gerekiyor. Sorun diyalog ve müzakereyle çözülmeli. Türkiye, Suriye üzerindeki rolünü yapıcı bir şekilde kullanmalı, değerlendirmeli."