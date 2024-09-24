CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye gidiyor! Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısına katılacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısına katılacak.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 24-27 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde olacak.
Özgür Özel, New York’ta, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısına katılacak. Toplantıda, CHP’nin Tüzük Kurultayı’nın son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte kaleme alınan Ankara Bildirisi'ni okuyacak.
Bildirinin içeriğinde Batı Asya’da artan gerilim, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar, sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.
Deklarasyon daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e sunulacak.