CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin çıkışını değerlendirdi: "Erdoğan'ın ya elini rahatlatmak ya da önünü kesmek istiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "El yükseltiyorum kürtlere devlet vaad ediyorum" sözleriyle yeni açılım sürecine desteğinin ardından Bahçeli’nin Öcalan çıkışıyla ilgili yine konuştu. Özel “Bahçeli, Erdoğan’ın ya elini rahatlatmak istiyor ya da atılamayacak bir adımı önererek önünü kesmek istiyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına ihtiyaç var” diyen Özel, Erdoğan’ın haberi olmadığına ilişkin yorumlara ise “AK Parti bir süredir bu konuda Erdoğan’a tecrit uyguluyor. Bir kelime söylemiyor” cevabını verdi.

Sözcü Gazetesi'ne verdiği mülakatta konuşan Özel, Erdoğan’ın siyasi çıkarına yönelik Anayasa değişikliği talebine “biz yokuz” derken, süreç bölgedeki insanların kendilerini eşit yurttaş hissettirecekse “biz varız” demesi dikkat çekti.

“Kürtlerin kendini öteki hissettiğini” öne süren CHP lideri, kayyım atamalarını, Demirtaş’ın hapiste olmasını da buna gerekçe sundu.

Çözüm için her aktörün kıymetli olduğunu ileri süren Özel, “Selahatttin Demirtaş dışlanarak bu süreç ilerleyemez” dedi. Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını destekleyebileceğini, bunda bir sorun olmadığını da belirten Özgür Özel, “Öcalan çözüme katkı sağlayacaksa konuşlacaksa ona bir sürü imkan verilir” dedi.