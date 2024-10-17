CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor! 6 şehirde ziyaretler gerçekleştirecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde hareketli bir program yürütecek. Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihleri arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 şehri ziyaret edecek.

Özgür Özel, söz konusu tarihlerde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edeceği belirtildi

Özgür Özel ilk olarak 23 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır'a gidecek. 24 Ekim Perşembe günü Batman ve Mardin'i ziyaret edecek olan Özel, 25 Ekim Cuma günü Mardin'deki programlarının ardından Şırnak'a geçecek.

Özgür Özel, 26 Ekim Cumartesi Şırnak'taki programının ardından Hakkari'ye gidecek. Yüksekova'yı da ziyaret edecek Özel, buradaki konaklamanın ardından 27 Ekim Pazar günü Van'a geçecek.

Özgür Özel, Pazar günü Van'daki programı sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ile yaptığı ziyaretleri tamamlayacak.

Özgür Özel'in bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp gençlerle buluşacağı ve esnafı ziyaret edeceği öğrenildi.