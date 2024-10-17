CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor! 6 şehirde ziyaretler gerçekleştirecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edecek. Özel'in bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp gençlerle buluşacağı ve esnafı ziyaret edeceği öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor! 6 şehirde ziyaretler gerçekleştirecek
Yayınlanma:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde hareketli bir program yürütecek. Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihleri arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 şehri ziyaret edecek.

Özgür Özel, söz konusu tarihlerde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edeceği belirtildi

Özgür Özel ilk olarak 23 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır'a gidecek. 24 Ekim Perşembe günü Batman ve Mardin'i ziyaret edecek olan Özel, 25 Ekim Cuma günü Mardin'deki programlarının ardından Şırnak'a geçecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor! 6 şehirde ziyaretler gerçekleştirecek - Resim : 1

Özgür Özel, 26 Ekim Cumartesi Şırnak'taki programının ardından Hakkari'ye gidecek. Yüksekova'yı da ziyaret edecek Özel, buradaki konaklamanın ardından 27 Ekim Pazar günü Van'a geçecek.

Özgür Özel, Pazar günü Van'daki programı sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ile yaptığı ziyaretleri tamamlayacak.

Özgür Özel'in bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp gençlerle buluşacağı ve esnafı ziyaret edeceği öğrenildi.

45 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu45 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Özgür Özel chp son dakika
Günün Manşetleri
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
45 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor
Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili yeni açıklama
Türkiye'de konut satış sayısı arttı
Malatya'daki depremin bilançosu açıklandı
Naci Görür, Malatya depreminin şifrelerini anlattı
İstanbul'da sağanak etkili oldu
Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı mı gerçekleşti?
Çok Okunanlar
ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste
Rojin'in telefonundaki Google geçmişi ortaya çıktı! Rojin'in telefonundaki Google geçmişi ortaya çıktı!
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı