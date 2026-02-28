CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Burdur’da partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşma yargıya taşındı.

Savcılık, Özel’in konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlaması kapsamında resen soruşturma başlattı.

Açıklamada, söz konusu konuşmada yargı mensuplarının hedef alındığı ve “alçak adamlar” ifadesinin kullanıldığı belirtilerek soruşturma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Savcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."