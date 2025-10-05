CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Karar olmadan kimseye “hırsız” dedirtmem

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da katıldığı açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Ebru Gül Müezzinoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi’nin 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış törenine katıldı.

“KARAR OLMADAN KİMSEYE ‘HIRSIZ’ DEDİRTMEM”

CHP’li belediyelerin hizmetleriyle gurur duyduğunu belirten Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme kararı kesinleşmiş, karar olmadan kimseye ‘hırsız’ dedirtmem. Kimseye ‘Rüşvet aldı’ dedirtmem. Kimseye ‘Belediyeyi soydu’ dedirtmem. Duyarsam, beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz. En geç iki sene içinde seçim var. Ondan sonra kim kime iftira attı, kim kime haysiyet cellatlığı yaptı, bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla, haysiyet cellatlığıyla iktidarı koruyamazsınız. Bu millet hizmete bakıyor, hizmete. Buraya çıkıp Tanju Özcan anlatıyor da yalan atıyor olsa, bu ahali daha laf ağzından çıkarken alkışlar mı? Görmüyor musun şehri, görmüyor musun hizmeti, görmüyor musun teveccühü? Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.”

İhlas Haber Ajansı

