CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı görüştü.

Özel ve Klingbeil, CHP ile SPD arasındaki "Siyasi İşbirliği" mutabakat metnine imzalarını attı, basın mensuplarına açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Partim aday gösterirse elbette aday olacağım cumhurbaşkanlığına ve mutlaka kazanacağız." sözleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Özgür Özel, "Mansur Bey'in cümlesini ikiye ayırıyorum; bir tanesi 'Mutlaka kazanacağız', yürekten katılıyorum. İkincisi, 'Partim aday gösterirse', bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. Çünkü 'CHP'nin birden çok aday olur mu?' gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen yaklaşımdır. 'Mutlaka kazanacağız' derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisidir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Artık Cumhuriyet Halk Partisi aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var, parti adayını belirleyecek. Onun dışında bir aday söz konusu değil ve o adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız." dedi.