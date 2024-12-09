CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriye açıklaması

Suriye'de, Beşşar Esad yönetiminin sona erdiği duyuruldu. Ülkede Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı son buldu.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özgür Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Suriye'de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulmasının elzem olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "CHP, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır. Bizim, Suriye'ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye'de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır. Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz." dedi.