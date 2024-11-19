CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den teğmenlerle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kamuoyuna yansıyan "kılıçlı yemin" görüntüleriyle ilgili devam eden sürece değindi.

Özgür Özel, "Bu törende teğmenlere ilk önce hiçbir şey olmadı. Sonra o Hizbullahçı kafa ve AK Parti'ye sirayet etmiş çeşitli uzuvları harekete geçtiler. Tayyip Erdoğan, 8 gün önce elini sıktığı, selamını aldığı, hatırını sorduğu, şakalaştığı, madalyasını taktığı, hediyesini verdiği o birinci olan kadın teğmenimiz başta olmak üzere döndü, hepsine saldırmaya başladı." diye konuştu.

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." demesinin, bu durumu oluşturduğunu belirten Özgür Özel, "Bu askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demeyecek de 'Trikopis'in askerleriyiz.' mi diyecekti? Bu mesele, 28 Şubat'lık mesele değildir." dedi.

"Mustafa Kemal'in askerlerine, onun teğmenlerine sahip çıkmak, bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur." ifadesini kullanan Özgür Özel, Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmediğini ve gelmeyeceğini söyledi. Özel, "Fetullah Gülen'in askerleri bu ülkeye ne yaptı, 15 Temmuz günü gördük. Sadece alnı secdeye değiyor diye birtakım cemaatlerin önünü açıp, liyakate değil sadakate bakanlar, bu ülkeye felaketi yaşattılar. Seneye, 2 seneye, 3 seneye iktidar olunca, böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu biz geri alırız ama bu arada geçen süre, meslekte onlara çok şey kaybettirir, devrelerinin çok gerisine düşerler. Yoksa şunu söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız." dedi.

Söz konusu teğmenlerin yemin ederken kötü bir niyetleri olmadığını savunan Özgür Özel, "Ama bir fırsatçı ordusu var ki Mustafa Kemal'in ordusuna geçmişte Fetullah Gülen'in ordusunu enjekte eden zihniyet, şimdi Mustafa Kemal'in teğmenlerini alıp, yine yerine hastalıklı hücreler yerleştirmek istiyor. Bu disiplin kurulu, sarıklı amirali aylarca bekletip, emekliliğe kaçırtıp, bütün haklarını almasına, ceza almadan kurtulmasına sebebiyet veren disiplin kuruludur. Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla, atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. O karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız." diye konuştu.