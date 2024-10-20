CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili açıklama: "Hastanelere salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamalarda bazı hastanelerin adının da geçtiği İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına değindi.

Özgür Özel, bebek ölümlerinin kimsenin aklından çıkmadığını, bu soruşturmaya bulaşan herkesin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

Özel, soruşturmada bir ismin CHP ile ilişkilendirildiğini, gerekli kontrolü yaptıklarında söz konusu kişinin üyeleri olmadığını gördüklerini belirterek, yine de parti olarak gereken hassasiyeti göstereceklerini kaydetti.

Soruşturmada Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ihmalleri olduğunu, denetim konusunda üzerine düşeni yapmadıklarını öne süren Özgür Özel, benzer bir soruşturma başlatılması durumunda benzer tablonun diyaliz hastaları başta olmak üzere farklı hastalıklar üzerinde de çıkacağını iddia etti.

Özel, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini, FETÖ'nün mülklerine KHK ile el konulduğunu hatırlatarak, "Şimdi OHAL'e gerek yok, OHAL kanun yetkisini kullanalım. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 milletvekili de bizde var. FETÖ'nün yaptırdığı hastane ve okullarına nasıl KHK ile el konulduysa, bu işe bulaşan hastanelere salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım." dedi.