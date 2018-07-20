CHP Genel Merkezi'nden kurultay açıklaması geldi. Yapılan açıklamada yarın 11.00'a kadar 604 noter imzalı dilekçenin genel merkeze sunulması halinde kurultay startının verileceği bildirildi

CHP PM üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada 604 imza toplandığını duyurdu.



CHP PM üyesi Gaye Usluer kurultay süreciyle ilgili yaptığı son açıklamada,"Partimizde Olağanüstü Kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinin 5. günündeyiz. Toplam “604” delegemiz #değişimumuttur diyerek imzalı belgelerini gönderdiler. #5günde604imza #değişimumuttur" dedi.



CHP GENEL MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezinden muhaliflere kurultay resti geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.





TÜZÜN: YETERLİ SAYIDA İMZA SUNULACAK

Muharrem Erkek’in açıklamasına kurultay çağrısı yapan heyette yer alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’den yanıt geldi. Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Partimizin Tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli Kurultay Delegesi imzası Genel Merkezimize teslim edilecektir” ifadelerine yer verdi.



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