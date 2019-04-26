Siyasette seçim sonuçları masaya yatırılıyor. CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Ankara’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ak Parti de yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için Kızılcahamam’da kampa girecek

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin partilerin değerlendirmeleri sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.



11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda, CHP’nin belediyecilik vizyonu ve hedefleri ele alındı.



Basına kapalı yapılan toplantının ardından bazı belediye başkanları açıklama yaptı.



Belediye Başkanları, CHP liderine Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırıyı değerlendirdi.



CHP'li belediye başkanları, mayıs ayının ilk haftası parti genel merkezinde tekrar bir araya gelecek.



Öte yandan, Ak Parti de Kızılcaham’da istişare kampına giriyor.



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kampta, yerel seçim sonuçları değerlendirilecek.



26-27-28 Nisan'da düzenlenecek toplantılara, parti yöneticileri, belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları ve kabine üyeleri katılacak.





ulusal.com.tr