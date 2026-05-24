CHP Genel Merkezi'nde inanılmaz anlar! Kapıdan tırmanan İl Başkanı düşüp bacağını kırdı

Giriş çıkışların tamamen kontrol altına alındığı ve barikatların kurulduğu genel merkez binasına girmek isteyen bazı partililer, kapıların açılmaması üzerine otopark kapısının üzerinden tırmanarak içeri sızmaya çalıştı.

Bu isimlerden biri olan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, otopark kapısının üzerinden binaya tırmanarak girmek istediği sırada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü ve yaralandı.

AFAD Ekipleri de Kapının Üzerinden Tırmanarak Müdahale Etti!

Genel merkez bahçesinde yaşanan yaralanma olayının ardından, bölgede hazır bekleyen AFAD ekipleri yaralı il başkanına tıbbi müdahalede bulunmak için harekete geçti. Ancak ana kapılardan içeri girişlerine izin verilmeyen AFAD personeli, çareyi tıpkı partililer gibi otopark kapısının üzerinden tırmanmakta buldu. Kapıyı aşarak bahçeye giren ekipler, yerde acı içinde kıvranan Hasan Karaca'ya ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi.

Yapılan ilk kontrollerde bacağının kırıldığı tespit edilen CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, sedyeye alınarak AFAD ekipleri tarafından yine aynı otopark kapısının üzerinden binbir güçlükle aşırılarak dışarı çıkarıldı. Genel merkezin bulunduğu sokakta hazır bekletilen ambulansa taşınan Karaca, acil koduyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Parti genel merkezi önündeki gergin bekleyiş sürüyor.