CHP Genel Merkezi'nde tarihi gün! Kılıçdaroğlu bugün kürsüye çıkıyor

Yaşanan tarihi hukuki restorasyon sürecinin ardından gözlerin tamamen üzerine çevrildiği Kılıçdaroğlu’nun, bugün parti genel merkezinde gerçekleştireceği resmi bayramlaşma programı öncesinde binadaki tüm hazırlıklar tamamlandı.

Genel Merkez Binasına Yeniden Kemal Kılıçdaroğlu Posterleri Asıldı

Kurban Bayramı kapsamında düzenlenecek büyük buluşma öncesinde, tahliyesi tamamlanan CHP Genel Merkezi’nde hummalı ve yoğun bir hazırlık süreci yürütüldü. Parti binasının koridorları, giriş alanı ve dış cephesi başta olmak üzere çeşitli noktalara özel afişler ve pankartlar yerleştirilirken, binaya gelecek binlerce partili ve vatandaş için gerekli lojistik düzenlemeler de eksiksiz hale getirildi.

Hazırlıklar kapsamında en çok dikkat çeken detay ise Özgür Özel döneminde indirilen Kemal Kılıçdaroğlu posterlerinin, genel merkez binasının merkezi noktalarına yeniden asılması oldu. Parti yöneticileri ve organizasyon kurmayları, hukuki zaferin ardından gerçekleştirilecek bu ilk büyük buluşmaya örgütlerden ve tabandan rekor düzeyde yoğun bir katılım beklediklerini ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu Kürsüye Çıkacak: Önemli Açıklamalar Bekleniyor

Bugün düzenlenecek bayramlaşma programının siyasi açıdan en kritik noktası ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun partililer, delegeler ve vatandaşlarla doğrudan bir araya gelerek kürsüye çıkacak olması.

CHP tabanının ve il-ilçe örgütlerinin çok büyük bir bölümünün katılması beklenen bu tarihi etkinlikte Kılıçdaroğlu’nun, 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde hem partililere hem de kamuoyuna yönelik çok sert ve stratejik siyasi değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.