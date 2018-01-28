banner968
Meclis’in gündemi Afrin
Meclis’in gündemi Afrin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

CHP Grup Başkanvekili Altay: Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız

"Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir"

CHP Grup Başkanvekili Altay: Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri, Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir." dedi.

Altay, TBMM Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Afrin, iktidar ile muhalefeti birleştirdi." ifadelerini hatırlatan Altay, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini öne sürdü.

CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında samimi uyarılarda bulunduğunu ifade eden Altay, "Neden rahatsız oluyor, biz anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın asıl altında yatan bir önemli nokta da geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir. Geçmişte 'PKK, FETÖ, DEAŞ bizi kandırdı' diyen Erdoğan'ın yarın, öbür gün de 'ÖSO bizi kandırdı' dememesi için biz bu uyarıları yaptık." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı başladığı andan itibaren desteğini açıkladığını, buna rağmen "yerlilik ve millilik" polemiği ile eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afrin operasyonu #CHP Grup Başkanvekili #cumhurbaşkanı #engin altay #Lozan anlaşması #recep tayyip erdoğan #TBMM Çankaya Kapısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.