CHP Grup Başkanvekili Özel, dün basın mensuplarına dağıttıkları Man Adası iddialarıyla ilgili bir belgeyi özel kurye ile Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'ya göndereceklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'nin Man Adası iddialarına ilişkin belge istediklerini belirtti.



"İsteyene adrese teslim belgeleri servis etme uygulamamızı başlattık." diyen Özel, dün Mecliste basın mensuplarına dağıttığı "Man Adası'nda kurulan bir şirkete ilişkin belgeyi" üst yazılarla birlikte özel kargo ile Yıldırım ve Soylu'ya göndereceklerini aktardı.



Özel, üst yazılarda; Yıldırım ve Soylu'nun, Man Adası iddialarının gerçek olmadığına yönelik TBMM Genel Kurulunda söyledikleri ve Meclis tutanaklarına giren sözlerin yer aldığını ifade etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir televizyon kanalında canlı yayına katıldığını belirten Özel, "Genel Başkan bir televizyon kanalında konuşuyor, Sayın Süleyman Soylu oturmuş Genel Başkanı izliyor. FETÖ'yle, PKK'yla, DHKP-C'yle mücadele etmiyor. Kendisinden sorunlarına çözüm bekleyenler için bir şey yapmıyor. İçişleri Bakanı, Genel Başkanımızı izliyor, oradan da tweet yetiştiriyor." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili MASAK'ı harekete geçmeye davet ettiğine işaret eden Özel, Soylu'nun bu yönde bir girişimde bulunmak, ilgili kurumları gerekli incelemeler için devreye sokmak yerine, Kılıçdaroğlu'na "yalan söylüyor" diye iftirada bulunduğunu savundu.



"Başka davalar varsa bizimle paylaşmaları gerekir"

Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı Ataşehir Belediyesiyle ilgili gündeme getirilen iddiaların tümü için beraat ya da soruşturmaya gerek yoktur kararı verildiğini belirten Özel, "İçişleri Bakanı diyor ki 'Başka davalar var.' Bizim söylediğimiz de bu zaten. Cumhurbaşkanı diyor ki 'Daha arkası gelecek.' Bizim bildiğimiz bu. Senin bildiğin başka açılmış yürümekte olan dava varsa, ya da açılacak olan varsa bunu bizimle paylaşmaları gerekir." dedi.



"Twitter'a değil, telefona yöneleceksin"

Özel, Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasını istediğini, ilgili kurumları göreve çağırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Süleyman Soylu'nun, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından alacağı ders bu. Oradan sonra Twitter'a değil, telefona yöneleceksin. Tweet atmak yerine, 'Arkadaşlar şu Man Adası'na bir girin, şu adresten alın, imzalara bir bakın' diyeceksin. Bunu demedikten sonra sövmenin, saymanın bir kıymeti yok. Korkunun siyasi ecele bir faydası yok. Süleyman Soylu o çıkışından sonra daha da o koltukta oturamaz. O koltukta oturan bakan, şantajcı bakan, iftiracı bakan, hakaretçi bakan İçişleri Bakanlığına devam edemez. Orası iftira atma, şantaj siyaseti üretme yeri değildir, orası gereğini yapma yeridir."