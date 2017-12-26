CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM Başkanı Kahraman'a da seslenerek, Meclis açılır açılmaz KHK'yi Genel Kurulun gündemine getirmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 696 sayılı KHK'de yer alan bazı maddelere ilişkin tartışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

KHK'nin 121. maddesinin Türkiye'yi derinden sarstığını, her çevrede büyük tedirginliğe yol açtığını anlatan Özkoç, sivillere eylemleri dolayısıyla yargı muafiyeti getirmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tepkilerin ardından maddenin yazımıyla ilgili yanlış varsa düzeltilebileceği yönündeki açıklamaları hatırlatarak, Türkiye'nin aklı ile dalga geçildiğini, bu açıklamaların inandırıcılığının bulunmadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetildiğini savunan Özkoç, Erdoğan'ın sözlerini AK Parti Genel Başkanı olarak söyleyip, cezai konularda cumhurbaşkanı olarak konumlanmasının da kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Tarafsız cumhurbaşkanı ilkesinin yerle bir edildiğini kaydeden Özkoç, "CHP'nin bundan sonraki muhatabı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.



"Türkiye'nin mahkemelerine müracaata devam edeceğiz"

KHK'lerin TBMM gündemine gelmemesini de eleştiren Özkoç, "30 KHK çıkmış, yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ama TBMM'de görüşülmüş olan 5 KHK. Bu 5 KHK ile ilgili biz Anayasa Mahkemesine başvurmuşuz. Ama artık Anayasa Mahkemesi bizim ve milletimizin bildiği anayasa mahkemesi değildir maalesef. Bundan sonra sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı tasdik edecek bir mahkeme haline dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesi ile ilgili tüm güvensizliğimize rağmen yine de CHP ısrarla Türkiye'nin mahkemelerine müracaat etmeye devam edecektir." diye konuştu.



"KHK'ler Meclis'in gündemine gelmeli"

KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesine müracaat edeceklerini hatırlatan Özkoç, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a da seslenerek, Meclis açılır açılmaz KHK'yi Genel Kurulun gündemine getirmesini istedi.

Meclis Başkanı'nın çağrılarını yerine getireceğine dair bir umut taşımadığını da aktaran Özkoç, çünkü Meclis Başkanı'nın da TBMM'nin ve onun yasalarına değil, tek kişiye tabi olduğunu öne sürdü.



"Berberoğlu tek tipi reddedecektir"

Özkoç, partisinin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tek tip kıyafet giyip giymeyeceğine ilişkin soruya da şu yanıtını verdi:

"Enis Berberoğlu, vatan haini değildir, terör örgütü mensubu değildir. Enis Berberoğlu, CHP'nin seçilmiş, onurlu ve saygın bir milletvekilidir. Enis Berberoğlu'nun üzerine tek tip kıyafet giydirmek, demokrasinin ve özgürlüğün üzerine bir kıyafet giydirmek olur. Enis Berberoğlu da bunu reddedecektir. CHP de Berberoğlu'nun arkasında dimdik durmaya devam edecektir."