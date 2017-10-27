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CHP Grup Başkanvekilleri Baykal'ı ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın ailesine, tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Baykal'ı ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine, tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP TBMM Grubunda dün yapılan oylamada grup başkanvekilliklerine seçilen Altay, Özel ve Özkoç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine gelerek doktorlardan Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Baykal'ın ailesine yapılan ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkoç, dün CHP'de demokratik bir şekilde kendi gruplarındaki seçimleri tamamladıklarını hatırlattı.

Özkoç, "İki grup başkanvekili arkadaşım tekrar göreve seçildiler. Ben de bu hizmet yarışında kendilerine katıldım. Bugün bir araya gelince önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı üçümüz birlikte ziyaret etmek istedik. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Bu vesilesiyle de onu seven, kaygılarını bizimle paylaşanları sevgili eşiyle de paylaştık." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Özkoç, "Bugün buraya gelişimizin özel bir nedeni var. Bundan sonra, önümüzdeki hafta içerisinde iç siyasetle ilgili meseleleri yakından değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #Deniz Baykal
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