İyi Parti ile seçim ittifakı konusunda anlaşan CHP, bir taraftan da HDP ile yakınlaşıyor. Demokrasi, barış, özgürlük gibi kavramları kullanarak görüşen iki partinin yöneticileri, 20 Aralık’ta KESK’in düzenleyeceği etkinlikte bir araya gelecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin yaptığı görüşmede yedi şehirle ilgili karar verildi.

İyi Parti ile 21 ilde ortaklık kurmaya hazırlanan CHP, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasını sürdürüyor.



Yerel seçim öncesi sık sık bir araya gelen iki partinin yöneticileri, ‘demokrasi, barış, özgürlük’ gibi kavramları kullanarak, pazarlıklarını sürdürüyor.



HDP yöneticileri ittifak çalışmalarının açık yürütülmesini isterken CHP, çeşitli etkinlikler aracılığıyla bir araya gelmeyi tercih ediyor.



Bu buluşmaların sonuncusu, 20 Aralık’ta KESK çatısı altında yapılacak.



CHP, HDP, EMEP ve ÖDP’li yöneticilerin katılacağı sempozyumda, yerel yönetimler ele alınacak.



Bunun yanı sıra, İyi Parti cephesinden de CHP ile yapılacak ittifaka ilişkin açıklama geldi.



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yerel seçimlerde CHP’yle kurulan ittifakı açıkladı.



Yazılı açıklama yapan Dervişoğlu, CHP’nin on şehirde İyi Parti adaylarını, İyi Parti’nin ise on bir şehirde CHP’nin adaylarını destekleyeceğini vurguladı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen gün yaptığı görüşmede Aydın ve Muğla başlıklarının öne çıktığı öğrenildi.



Yedi kent üzerinde görüşen iki lider, AKP’nin henüz adaylarını açıklamadığı İstanbul ile birlikte; Adana, Aydın, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye'deki yol haritasını kesinleştirdi.



Alınan karara göre, Manisa, Mersin ve Osmaniye’yi MHP’ye bırakacak olan AKP, Aydın ve Muğla’da kendi adaylarını çıkartacak.



ulusal.com.tr

