CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP-HDP ittifakıyla ilgili soruları yanıtladı. Görüşmeler "mutlaka" oluyordur diyen Tanrıkulu, "(Sadece HDP değil. İyi Parti'yle de Saadet Partisi'yle de ilişki devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapacak iddilarıyla ilgili CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu böyle konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, webiztv'de konuştu. Hedeflerinde HDP seçmeninin olduğunu söyledi.



Tanrıkulu, "HDP ile ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi.



CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, HDP ile görüşmelerin olduğunu belirtti.





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