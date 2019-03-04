PKK'nın siyasi uzantısı seçim ittifakını genişletiyor. Büyükşehirlerde aday göstermeyerek CHP ve İYİ Parti'yi destekleme kararı alan HDP, Muğla ve 7 ilçesinde adaylarını geri çekti

Yerel seçime sayılı günler kala HDP, adaylarını geri çekiyor. Büyükşehirlerde CHP-İYİ Parti ittifakını destekleme kararı alan HDP, ittifakı giderek genişletiyor.



HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, Muğla ve ilçelerinde yarıştan çekildiklerini duyurdu. Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylar adaylıklarını çekti.



Bu hamlenin nedenini "Cumhur İttifakına tepki" olarka ifade eden HDP, Manisa'da Alaşehir, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde, Denizli'de ise Pamukkale ilçesinde adaylarını geri çekecek.



Kadıköy'de genel seçim stratejisini , "CHP'ye oy vermek" olarak ilen eden PKK'nın siyasi uzantısı, adaylarını çektiği ilçelerde ise "CHP'yi destekleyeceğimiz kesinleşmiş bir şey değil" açıklamasını yaptı.



ulusal.com.tr