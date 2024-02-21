CHP iki ilçede listeleri yetiştiremedi! O iki ilçede adayları yok!

Yerel seçim maratonunun temposunun arttığı şu günlerde her saat yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kez de listelerini yetiştiremeyenler oldu.

CHP'nin aday çıkaramadığı ilçelerden biri İvrindi. Konuya dair açıklama CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'ndan geldi.



Köybaşı durumu "Her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz" diyerek açıkladı.



CHP'NİN ADAY ÇIKARAMADIĞI DİĞER İLÇE



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için aday listelerinin teslimi için ayrılan süre 17.00'de sona erdi. Manisa'da Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.