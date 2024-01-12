CHP İle DEM Parti 4 ilde uzlaştı

Dem Parti’nin CHP ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kulislerde İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay’da CHP ve Dem Parti’nin iş birliğinde anlaştığı konuşuluyor. Adaylarını açıklayan Dem Parti'den CHP ile iş birliği sinyalleri geldi.

CHP İle DEM Parti 4 ilde uzlaştı

Özgür Özel başkanlığındaki CHP PKK'nın Meclis'teki uzantısı Dem Parti ile seçim iş birliğinde anlaştı.

Dem Parti eş başkanları 11 Ocak'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmelerde yerel seçimlerin ayrıntılı görüşülmediğini söylemişti. Ancak siyaset kulislerine CHP ile DEM Parti'nin yaptığı iş birliği alanları yansıdı. İki partinin 4 ilde seçim iş birliği yapacağı belirtildi.

Ulusal Kanal ankara Temsilci Yakup Aslan'ın sunduğu Başkent Kulisinde ortaya çıkarılan CHP ile DEM Parti işbirliği kısa sürede resmi açıklamalara da yansıdı. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan CHP ile iş birliğine yeşil ışık yaktı.

Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun toplam 7 ilde aday çıkaracaklarını da açıkladı.

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